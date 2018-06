‘Conexão Estadão’: Falta de confiança atrasa Reforma da Previdência

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 14, abordou a decisão, anunciada pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) de que a votação da Reforma da Previdência ficará para fevereiro de 2018. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o presidente Michel Temer vai participar do Programa Silvio Santos para falar da reforma da Previdência. O apresentador decidiu apoiar a proposta do governo que muda as regras da aposentadoria. E também, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral pediu desculpas ao povo carioca.

Esta edição do 'Conexão Estadão' tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editoral do Broadcast/Agência Estado, Pedro Venceslau, e Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão.

