‘Conexão Estadão’: Falta de quórum na Câmara e a proposta de delação de Eike

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 14, tratou da falta de quórum na Câmara que impediu a leitura do parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) — o relatório recomenda que o plenário da Casa rejeite a denúncia contra o presidente Michel Temer.

Outro assunto do programa foi a proposta de delação premiada do empresário Eike Batista. Pelo menos oito anexos serão entregues ao Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro, apurou o Estado/Broadcast.

O bate-papo, apresentado por Gustavo Lopes, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, na edição de hoje com Roberto Godoy, Silvia Araújo e Marcelo de Moraes. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com