‘Conexão Estadão’: Fernando Henrique faz críticas ao atual momento no país durante o Fórum Estadão

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 26, abordou as declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante o primeiro evento da série ‘A Reconstrução do Brasil’ do Fórum Estadão, realizado nesta terça em São Paulo. FHC criticou a escolha de um militar para o Ministério da Defesa e disse que um candidato do “mercado” não tem condições de ganhar a eleição. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o delegado da Polícia Federal Fernando Segovia não é mais diretor-geral da corporação. O novo diretor é o delegado Rogério Augusto Viana Galloro, atualmente na Secretaria Nacional de Justiça. A demissão foi decidida pelo ministro Raul Jungmann, que tomou posse no comando do novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

