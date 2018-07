‘Conexão Estadão’: Flávio Rocha desiste de candidatura à Presidência

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 13, o empresário Flávio Rocha (PRB) anunciou que desistiu de concorrer à presidência da República nas eleições 2018. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que o Brasil “passa por um momento turbulento” e por isso “não pode flertar com os extremos”.

Do lado esportivo, a expectativa para a final da Copa do Mundo 2018 entre França e Croácia. As informações com Raphael Ramos.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Sílvia Araújo, editora do Broadcast, e participação de Adriana Ferraz. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).