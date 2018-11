‘Conexão Estadão’: General Fernando Azevedo e Silva será ministro da Defesa de Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 13, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o nome do general da reserva Fernando Azevedo e Silva, ex-chefe do Estado Maior do Exército, para estar à frente do Ministério da Defesa em seu governo. Em setembro, Azevedo e Silva foi indicado pelo comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, como assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do próprio presidente da Corte, Dias Toffoli.

Esta não será a primeira vez que Azevedo e Silva assumirá uma função no Executivo. Em 2011, ele foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) para comandar a Autoridade Pública Olímpica e, antes disso, fez a ponte com o Congresso durante o governo de Fernando Collor. O militar também desempenhou a função de Chefe de Operações na Missão de Paz da ONU, no Haiti. Leia o perfil completo do futuro ministro.

