‘Conexão Estadão’: Governo jogará com números pela Previdência

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 22, abordou o déficit da Previdência da União (INSS e servidores) que atingiu R$ 268,798 bilhões em 2017. Segundo o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, houve aumento de 4,6% na arrecadação do INSS no ano passado, compatível com o crescimento do PIB. Mas a despesa previdenciária avançou mais rápido, 9,7%, o que justifica o aumento acelerado do rombo. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, em uma nova derrota para o Palácio do Planalto, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspendeu temporariamente a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho, marcada para ocorrer nesta segunda-feira.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários da editora de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

