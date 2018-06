‘Conexão Estadão’: Greve dos caminhoneiros agrava abastecimento no país

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 23, o protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel, que entrou no terceiro dia, já deixa postos sem combustíveis no interior de São Paulo e supermercados com abastecimento comprometido na capital paulista e também no Rio de Janeiro. A Associação Paulista de Supermercados (Apas) afirmou que há desabastecimento sobretudo em itens perecíveis que precisam de reposição diária nos mercados paulistas, como frutas e verduras. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB) se entregou à Polícia Civil de Minas Gerais. Por determinação da Justiça, ele não vai para uma prisão comum. O tucano conseguiu na Justiça o direito de ficar preso em unidade da Polícia Militar de Minas Gerais sem a necessidade da utilização de uniforme do sistema prisional do Estado.

