‘Conexão Estadão’: Greve enfraquece e cidades voltam a ser abastecidas

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 30, caminhoneiros continuam fazendo protestos em rodovias do país. No entanto, algumas cidades já estão em processo de normalizar o abastecimento de combustíveis e alimentos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que 96 empresas transportadoras paguem em até 15 dias multas somadas em R$ 141,4 milhões por terem desrespeitado sua decisão da última sexta-feira, em relação a greve dos caminhoneiros. Ouça o podcast no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

