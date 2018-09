‘Conexão Estadão’: Haddad é alvo em seu primeiro debate na TV

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 21, com a ausência de Jair Bolsonaro (PSL), o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, foi o alvo principal dos adversários durante o debate presidencial realizado pela TV Aparecida, na cidade do interior paulista.

Ainda nesta edição, a economia brasileira gerou um saldo positivo de 110.431 postos de trabalho com carteira assinada em agosto, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

