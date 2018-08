‘Conexão Estadão’: Haddad e Manuela tentam explicar a chapa ‘triplex’

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 07, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e a deputada gaúcha Manuela d’Ávila (PCdoB) afirmaram que estão prontos para andar pelo País e defender as ideias do ex-presidente Lula, preso e condenado na Lava Jato.

Com a possibilidade de a candidatura de Lula ser impedida pela Justiça Eleitoral, Manuela afirmou que Haddad e ela estão preparados para ganhar as eleições em qualquer cenário.

Além disso, o economista Marco Antonio Rocha, “guru” econômico do candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirma que o Estado precisa recuperar a capacidade de investimento.

Ele foi o primeiro entrevistado nos encontros promovidos pelo Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da FGV com os responsáveis pelos programas econômicos dos presidenciáveis.

