‘Conexão Estadão’: Haddad muda foco da campanha; Bolsonaro anuncia ministros

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 11, a coordenação da campanha do PT decidiu que no segundo turno a candidatura de Fernando Haddad vai ter caráter de frente política. Para isso o vermelho do PT perdeu espaço para o verde e amarelo da bandeira brasileira no material de campanha.

Ainda no programa, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, anunciou o nome de três ministros em um eventual governo. Ao lado de apoiadores, o presidenciável confirmou os nomes de Onyx Lorenzoni, do DEM, para Casa Civil, do general Augusto Heleno para a Defesa e o do economista Paulo Guedes para a Economia.

