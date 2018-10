‘Conexão Estadão’: Haddad se precipita e chama Mourão de ‘torturador’

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 23, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, acusou hoje, o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro (PSL), de ter cometido torturas durante a ditadura militar. Ele se baseou na afirmação feita pelo compositor Geraldo Azevedo num show na Bahia no último fim de semana criticando Bolsonaro e o vice.

O general da reserva Hamilton Mourão disse que vai processar o cantor e compositor Geraldo Azevedo. Procurado pela reportagem do Estadão, Geraldo Azevedo negou que o candidato a vice na chapa de Bolsonaro estivesse entre os militares que o torturaram.

