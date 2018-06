‘Conexão Estadão’: Histeria nos postos de saúde

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 18, traz uma entrevista com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da secretaria de estado da Saúde, Regiane de Paula, sobre a febre amarela em São Paulo. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, a expectativa para o julgamento do recurso de Lula em Porto Alegre, e as respostas enviadas pelo presidente Michel Temer as perguntas feitas pela Polícia Federal no caso do Decreto dos Portos, que teria beneficiado a empresa Rodrimar.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários das editoras de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo e Irany Tereza, e de Brasília, Thiago Faria. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com