‘Conexão Estadão’: Itamaraty ‘desconvida’ Cuba e Venezuela da posse de Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 17, por solicitação da equipe de Jair Bolsonaro, o Itamaraty enviou novos comunicados aos governos de Cuba e Venezuela os desconvidando de participar da cerimônia de posse do presidente eleito no dia 1.º de janeiro, em Brasília.

E ainda, A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 17, novos detalhes do depoimento do médium João de Deus, suspeito de abusar sexualmente de mais de 400 mulheres. Segundo o delegado-geral, André Fernandes, o interrogatório resultou em sete páginas.

