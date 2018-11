‘Conexão Estadão’: Jair Bolsonaro anuncia general para Secretaria de Governo

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 26, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. Cruz foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo pelas Forças Armadas brasileiras. Ele também já ocupou o cargo de secretário nacional de Segurança Pública de em 2017, a convite do presidente Michel Temer. Em junho deste ano, deixou o posto para atuar como consultor da ONU.

Cruz é o quarto militar escolhido como ministro na composição do futuro governo. Além dele, estão confirmados o general Augusto Heleno no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Fernando Azevedo e Silva no ministério da Defesa, bem com o tenente-coronel da Força Aérea Marcos Pontes no ministério da Ciência e Tecnologia.

