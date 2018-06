‘Conexão Estadão’: Julgamento do HC de Lula já movimenta prós e contras no STF

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 02, falou sobre os integrantes do Ministério Público e do Judiciário protocolaram no Supremo Tribunal Federal (STF) uma nota técnica e um abaixo-assinado com cerca de 5 mil assinaturas, entre magistrados e membros do MP, para que a Corte não mude o entendimento que permite a prisão de condenados na segunda instância da justiça. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, uma entrevista com o professor George Sand Leão Araújo França, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, sobre os tremores sentidos em alguns estados brasileiros após terremoto na Bolívia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

