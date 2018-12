‘Conexão Estadão’: Lava Jato diz que há ‘farta prova’ contra Lula no caso Atibaia

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 11, em alegações finais, o Ministério Público Federal, no Paraná, aponta que há ‘farta prova documental’ de que o ex-presidente Lula era ‘proprietário de fato e possuidor’ do sítio de Atibaia.

E ainda, um homem de 49 anos entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior paulista, e atirou contra oito pessoas que estavam rezando no local nesta terça-feira. Quatro pessoas morreram e as outras foram socorridas. Segundo a polícia, agentes entraram na igreja e dispararam contra o homem. Ele, então, teria caído no chão e se matado em seguida.

