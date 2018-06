‘Conexão Estadão’: Lava Jato estará atuante, pelo menos, até as eleições de 2018

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 05, abordou o pedido de aumento de pena do ex-presidente Lula feito pela Procuradoria da República na 4ª Região no âmbito de recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região à sentença proferida pelo juiz federal Sérgio Moro no caso Triplex. Além disso, a força-tarefa da Operação Lava Jato, no Paraná, afirmou que ‘sem margem à dúvida’ os recibos apresentados pela defesa do ex-presidente, para comprovar o pagamento de aluguel do apartamento 121, do edifício Hill House, em São Bernardo do Campos (SP), são ‘ideologicamente falsos’. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a peregrinação de presidenciáveis ao Círio de Nazaré em Belém, no Pará. João Doria e Jair Bolsonaro já estão na região para acompanhar o evento. Durante um encontro com empresários, o prefeito de São Paulo afirmou que não se classifica como alguém de direita.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com