‘Conexão Estadão’: Levy aceitou convite para presidir BNDES, diz assessoria de Paulo Guedes

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 12, a assessoria de imprensa do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que o economista Joaquim Levy aceitou o convite e será indicado para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Com extensa experiência em gestão pública, PhD em economia pela Universidade de Chicago, Joaquim Levy deixa a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe econômica do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro”, diz a nota.

A informação de que Levy seria indicado para a presidência do BNDES foi antecipada no domingo, 11, pela colunista Sonia Racy, que informou que o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff já estaria esvaziando suas gavetas na sede do Banco Mundial para se mudar para o Rio e substituir Dyogo Oliveira no comando do banco de fomento.

