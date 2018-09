‘Conexão Estadão’: Lewandowski pede vista no habeas corpus de Lula; caso será julgado com a presença dos ministros

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 14, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal pediu vista (mais tempo de análise) do julgamento de um recurso do ex-presidente Lula (PT) para reverter a decisão do STF que, em abril deste ano, negou liberdade ao petista. A análise do caso, que acontecia no plenário virtual, já contava com sete votos contrários ao recurso de Lula. O pedido de vista de Lewandowski retira o processo do virtual, que agora será analisado presencialmente pelos ministros.

Ainda no programa, o Brasil ficou estagnado pelo terceiro ano consecutivo no Índice de Desenvolvimento Humano. O país permanece, desde 2015, na 79.ª colocação entre 189 países analisados.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy e Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).