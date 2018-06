‘Conexão Estadão’: Lula dá carta branca para o PT

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 23, falou sobre a carta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado na Operação Lava Jato, escreveu para que o PT fique à vontade para tomar ‘qualquer decisão’ sobre a eleição deste ano. Mesmo assim, o diretório nacional do PT decidiu formalizar a candidatura do ex-presidente e dar início à pré-campanha eleitoral mesmo com o petista preso. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou para julgamento no plenário virtual da Segunda Turma da Corte o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra decisão do próprio ministro.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

