‘Conexão Estadão’: Lula desiste de pedir a liberdade para o STF, por enquanto

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 06, a defesa do ex-presidente Lula (PT), preso e condenado na Lava Jato, desistiu do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiria seu pedido de liberdade e possivelmente sua condição para disputar a presidência da República. O pedido foi direcionado ao relator do processo, Edson Fachin, que ficará responsável pela decisão de homologar a desistência do petista.

Além disso, as composições das chapas que disputarão o Palácio do Planalto, e o quanto seus vices podem ser decisivos para os presidenciáveis.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e, de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).