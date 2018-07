‘Conexão Estadão’: Lula diz não acreditar que terá justiça

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 03, o ex-presidente Lula criticou, por meio de uma carta, o comportamento de ministros do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento dos recursos apresentados pela sua defesa nos últimos dias. Reiterando sua inocência, Lula também provocou adversários a apresentarem uma “prova material” antes do dia 15 de agosto, data limite para os partidos e coligações registrarem as candidaturas na Justiça Eleitoral. Ouça no player abaixo:

Do lado esportivo, o Brasil deve manter o mesmo time para enfrentar a Bélgica nas quartas da Copa do Mundo. A única exceção será Casemiro, que tomou o segundo amarelo, e deve ser substituído por Fernandinho. As informações com o repórter Renan Cacioli e os correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).