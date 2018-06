‘Conexão Estadão’: Lula perde mais uma no TRF4

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 18, falou sobre os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que não conheceram embargos dos embargos de declaração, derradeiro apelo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra condenação na Lava Jato. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, a juíza Carolina Moura Lebbos, da 12.ª Vara Federal, em Curitiba, negou a Adolfo Pérez Esquivel, o argentino Nobel da Paz em 1980, o direito de realizar uma ‘vistoria’ na carceragem da Polícia Federal, na capital paranaense, e afirmou que “não há indicativo de violação a direitos” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos demais presos na sede da unidade.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Mario Vitor Rodrigues, do BR18, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com