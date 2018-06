‘Conexão Estadão’: Lula pode ir para prisão domiciliar?

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 22, integrantes do Supremo Tribunal Federal não descartam a hipótese de uma “solução meio-termo” no julgamento que vai analisar uma nova tentativa do ex-presidente Lula de ser solto. Se as chances de ele ser libertado pela Segunda Turma na próxima terça-feira, 26, são consideradas quase nulas na Corte, a de o petista ir para prisão domiciliar tem adeptos. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, todas as informações sobre a Copa do Mundo com Robson Morelli, e os nossos correspondentes na Rússia.

