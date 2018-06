‘Conexão Estadão’: Lula se mostra ‘acuado’ em segundo depoimento ao juiz Sérgio Moro

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 13, abordou o segundo depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro, nesta quarta-feira, em Curitiba. Em determinado momento houve embate entre os dois, quando o ex-presidente perguntou se o magistrado era imparcial. Lula também atacou o ex-ministro da Fazenda do seu governo, Antonio Palocci. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a delação de Lúcio Funaro que revelou que o presidente Michel Temer recebeu propina da JBS em troca de ajuda na mudança de regras no Ministério da Agricultura. Segundo o delator, a JBS teria repassado R$ 7 milhões para o grupo político do PMDB da Câmara.

Interatividade

