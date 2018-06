‘Conexão Estadão’: Mais um golpe em Aécio Neves

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 07, abordou o julgamento no Supremo Tribunal Federal referente a imunidade de parlamentares, e se as Assembleias Legislativas podem revogar prisão de um deputado. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, decretou a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador Aécio Neves (PSDB). Período alcançado pela medida vai de 1ª janeiro de 2014 até 18 de maio deste ano, ‘a fim de rastrear a origem e o destino dos recursos supostamente ilícitos, e o futuro da reforma da previdência.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Silvia Araújo, editora de Economia do Broadcast/Estadão, Pedro Venceslau e Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

