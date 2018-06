‘Conexão Estadão’: Manifestações de ministros do TSE podem indicar os votos no processo

Nesta quarta-feira, o Conexão Estadão tratou do segundo dia de julgamento da chapa Dilma/Temer no TSE, que foi marcado pelo embate entre os ministros Herman Benjamin e Gilmar Mendes.

Além disso, o adiamento do depoimento do ex-assessor do presidente Michel Temer, Rocha Loures, também foi tema do programa.

