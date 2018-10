‘Conexão Estadão’: Mano Brown critica PT em evento com Haddad

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 24, um discurso crítico do rapper Mano Brown marcou um ato de campanha de Fernando Haddad (PT) no Rio de Janeiro, na noite de terça. O cantor e compositor criticou o clima de festa e de otimismo do evento, que clamava por uma virada sobre Jair Bolsonaro (PSL), e culpou a falha de comunicação do PT com os eleitores das classes populares pela eleição do militar, que considera definida.

“Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui que precisa ser conquistada”, disse o rapper, que ouviu algumas vaias. De acordo com a organização, 70 mil pessoas estavam presentes na praça abaixo dos Arcos da Lapa.

(FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO)