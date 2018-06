‘Conexão Estadão’: Manuela D´Ávila garante que é a única opção do PC do B para as eleições

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 26, conversou com a pré-candidata do PC do B à Presidência da República, Manuela D´Ávila. Entre os assuntos, o papel da esquerda nas eleições, Lula no cenário eleitoral e a Previdência. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, a Polícia Federal indiciou criminalmente por suposto recebimento de propinas nas obras do Estádio da Fonte Nova o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT). A PF suspeita que o petista tenha levado R$ 82 milhões, em propina e doações não declaradas, de valores desviados das obras do estádio.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau e Roberto Godoy. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

