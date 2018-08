‘Conexão Estadão’: Marina e Amoêdo participaram das sabatinas do Estadão-Faap

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 28, a candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade , defendeu uma reforma do Poder Judiciário durante sua entrevista na série Sabatinas Estadão-Faap com os Presidenciáveis. Segundo ela, as indicações para tribunais superiores devem seguir o critério de independência ética de quem está sendo indicado.

Ainda no programa, o candidato à Presidência pelo Novo, João Amôedo, disse que não acredita em salvador da pátria. O candidato defendeu ainda uma reforma do Estado, que, segundo ele, passaria por uma reforma da Previdência e a venda de estatais como o Banco do Brasil e a Eletrobrás, além de partes da Petrobrás.

