‘Conexão Estadão’: Meirelles ainda acredita na reforma da Previdência

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 7, discute a reforma da Previdência proposta pelo Palácio do Planalto. Pela primeira vez, ontem, o presidente Michel Temer admitiu a possibilidade de o governo não conseguir aprovar a medida. Hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, amenizou a declaração do chefe do Executivo. Ouça o podcast no player abaixo:

Outro assunto é o aumento da pena de João Vaccari Neto. Em julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, em Porto Alegre, a 8ª. Turma elevou em 14 anos a pena do ex-tesoureiro do PT. Em fevereiro, Vaccari havia sido condenado a 10 anos de prisão por corrupção passiva, em decisão de primeira instância.

Esta edição ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Silvia Araújo e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3)

