‘Conexão Estadão’: Meirelles candidato a vice e o mapa da violência no Brasil

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 30, comenta a afirmação feita pelo Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante evento em São Paulo. Ele disse que ser candidato a vice-presidente em 2018 seria “interessante”. Depois, o ministro desconversou e alegou que foi uma “brincadeira”. Ouça o podcast no player abaixo:

Outro assunto do programa de hoje é o 11º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil registrou 61.619 mortes violentas intencionais em 2016, maior volume absoluto já registrado no País.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ é apresentada por Emanuel Bomfim e conta com os comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e, em Brasília, Andreza Matais. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com