‘Conexão Estadão’: Meirelles diz que definirá sua candidatura à presidência até abril

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 18, entrevistou o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. O titular da pasta disse que sua candidatura à presidência dependerá de apoio popular. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda na entrevista para o ‘Conexão’, o ministro da Fazenda defendeu que o governo apoie um candidato que seja da estrutura governamental. Para Meirelles, o discurso deste candidato deve ser realista e sem “populismos”. Sobre a possibilidade das agências de classificação de risco rebaixarem a nota do Brasil, o ministro disse que é prudente que as agências esperem até a votação, em fevereiro, para tomar uma decisão, em vez de se anteciparem ao Congresso.

Esta edição do 'Conexão Estadão' tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado, Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e em Brasília, Andrezza Matais, editora da Coluna do Estadão.

