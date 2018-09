‘Conexão Estadão’: Meirelles na contramão das pautas conservadoras

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 05, o candidato à Presidência da República pelo MDB nas eleições 2018, Henrique Meirelles participou da série Estadão-Faap Sabatina com os Presidenciáveis. Na entrevista, Meirelles disse que colocar um jovem que usou drogas na cadeia “só piora” o problema.

Ainda no programa, o ministro Edson Fachin será o relator de um novo recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, condenado e preso na Lava Jato. A ação pede a suspensão dos efeitos da condenação no caso do tríplex do Guarujá, o que pode reverter a inelegibilidade do petista.

