‘Conexão Estadão’: Meirelles pode se candidatar, se achar um partido

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 01, abordou a entrevista do ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Rádio Eldorado. O ministro voltou a dizer que ainda não decidiu se será ou não candidato à Presidência da República e que tomará essa decisão em aproximadamente um mês. Meirelles afirmou que está conversando com “todo o Brasil”, com todas as classes sociais e em todas as regiões. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o governo federal anunciou nesta quinta-feira, 1º, que disponibilizará, nos próximos cinco anos, cerca de R$ 42 bilhões para Estados e municípios brasileiros investirem em ações na área de segurança pública.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

