‘Conexão Estadão’: Mercado reage mal às pesquisas eleitorais

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 21, continua repercutindo as pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial para as eleições deste ano. Um desses recortes mostra que o potencial de transferência de votos de Lula para Fernando Haddad tem um teto relativamente baixo até o momento.

Ainda no programa, após pesquisa eleitoral, dólar fecha em R$ 4,04, maior cotação desde fevereiro de 2016.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Sílvia Araújo, editora do Broadcast e, de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).