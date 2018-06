‘Conexão Estadão’: Mesmo com derrota no STF, segunda denúncia da PGR não deve afetar Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 20, abordou o pedido da defesa de Michel Temer, no Supremo Tribunal Federal, para não enviar a segunda denúncia da Procuradoria-geral da República contra o presidente para a Câmara dos Deputados até que a validade das provas da JBS fossem analisadas. O julgamento foi interrompido, mas 7 ministros já votaram por mandar a denúncia para o parlamento. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a repercussão no Palácio do Planalto sobre a decisão do STF, e mais alguns números animadores para a economia.

