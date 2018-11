‘Conexão Estadão’: Ministério do Trabalho será incorporado a outra pasta no governo Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 07, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que vai tirar o status de ministério do Trabalho. A pasta será incorporada a “outro ministério”, disse em coletiva de imprensa em Brasília. Ele não deu detalhes sobre a mudança.

Também neste programa, após reunião com Bolsonaro, no gabinete de transição, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS), confirmou que a deputada Tereza Cristina (DEM-MS) será a ministra da Agricultura do novo governo. Ele esclareceu também que a pasta não será unificada com o ministério do Meio Ambiente.

