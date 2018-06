‘Conexão Estadão’: Moro decreta prisão de Lula

O Conexão Estadão desta quinta-feira, 5, comenta a ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretada pelo juiz federal Sérgio Moro. A recomendação é de que o petista se entregue à sede da Polícia Federal em Curitiba até as 17h desta sexta, 6. A informação foi dada em primeira mão pelo Blog do Fausto Macedo. Ouça o programa no player abaixo.

Esta edição tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Silvia Araújo, editora do Broadcast, e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa ainda conta com a participação do repórter Ricardo Brandt, enviado especial do Estado a Curitiba. O Conexão Estadão também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com