‘Conexão Estadão’: Moro escolhe integrantes da Lava Jato para equipe de transição

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 19, o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou que trouxe para o gabinete de transição dois nomes ligados à Operação Lava Jato, Rosalvo Ferreira Franco e Erika Marena. Rosalvo ocupou por quatro anos e oito meses a Superintendência da Polícia Federal no Paraná, durante o início e a consolidação da Lava Jato. Ele permaneceu no posto até dezembro do ano passado.

Erika Marena é delegada da Polícia Federal e superintendente do órgão no Sergipe. Ela é um dos nomes que devem trabalhar com Sérgio Moro no Ministério. Rosalvo e Marena almoçaram com Moro em Brasília. Também estiveram no encontro Flavia Blanco, que deve ser chefe de gabinete do futuro ministro, e o agente da Polícia Federal Marcos Koren, que está supervisionando a segurança de Moro nas viagens à capital federal.

