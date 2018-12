No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 04, o presidente do MDB, Romero Jucá, declarou que Sergio Moro era um “agente político” mesmo antes de aceitar ocupar a pasta da Justiça no futuro governo de Jair Bolsonaro. Além disso, para ele, “um ministro é um agente político”. Em entrevista, o senador afirmou que seu partido está “reformulando seu posicionamento em todo o país” e que a postura da sigla no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), será “levar em conta o melhor para a sociedade brasileira”.

Romero Jucá também afirmou que o MDB ainda não lançou qualquer candidatura à presidência do Senado a partir de 2019. Para ele, no entanto, “a vaga é do MDB e vamos trabalhar para isso”. Jucá também falou sobre a extinção do Ministério do Trabalho, sua derrota nas eleições de 2018, e defendeu que a sanção do aumento do salário dos ministros do STF pelo presidente Michel Temer “não onera as contas públicas” por conta do teto dos gastos do Judiciário.

