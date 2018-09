‘Conexão Estadão’: Mourão ataca 13º salário e Bolsonaro reage

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 27, em palestra na Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições 2018, afirmou que o 13.º salário e o pagamento de adicional de férias são “jabuticabas”

Pelo Twitter, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, respondeu Mourão afirmando que criticar o 13º salário, “além de uma ofensa à (sic) quem trabalha”, é “desconhecer a Constituição”.

