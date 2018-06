‘Conexão Estadão’: Novo ministro da Justiça deve tomar posse na quarta-feira

Nesta segunda-feira, o Conexão Estadão debateu a dança das cadeiras no ministério de Temer, e que causou rachas no PMDB.

Além disso, o programa analisou as declarações de Gilmar Mendes condenando a politização do julgamento da chapa Dilma/Temer no Tribunal Superior Eleitoral.

O ‘Conexão Estadão’, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília, com participação de Roberto Godoy, Renata Pedini, Andreza Matais e Marcelo de Moraes.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com