‘Conexão Estadão’: Novos cenários eleitorais

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 20, o PDT oficializou a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República nas eleições 2018 na sede do partido em Brasília. O evento não teve presença de partidos do centrão, que no dia anterior, anunciaram apoio ao candidato do PSDB Geraldo Alckmin.

Além disso, o PT divulgou os eixos temáticos do programa de governo do partido para as eleições de 2018 com propostas como a democratização dos meios de comunicação e reformas do sistema bancário e judiciário, implementação de um novo processo Constituinte.

