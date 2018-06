‘Conexão Estadão’: O diário de Curitiba

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 26, falou sobre o juiz federal Sérgio Moro que afirma que a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar as delações da Odebrecht no processo do sítio de Atibaia, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – preso e condenado – não traz “ordem expressa” para que os autos sejam enviados para São Paulo. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o repórter Ricardo Brandt conta a repercussão da decisão do STF no centro da Lava Jato e a convivência entre os moradores e acampados próximos da Superintendência da Polícia Federal, onde Lula está preso.

