‘Conexão Estadão’: O impacto das pesquisas nas campanhas dos candidatos à Presidência

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 20, aborda o impacto das últimas pesquisas eleitorais nas campanhas dos candidatos à presidência da República. Os levantamentos mostram equilíbrio nas simulações de segundo turno feitas pelo Ibope/Estadão e pelo Datafolha.

Ainda nesta edição, Tulio Kruse, repórter do Estadão, fala sobre o projeto ‘Guia do Voto’, uma ferramenta que ajuda o eleitor a entender as posições de cada candidato para, assim, definir quem será o seu candidato.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’, e Pedro Venceslau, e participação do editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).