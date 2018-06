‘Conexão Estadão’: O PT, o foro e a eleição

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 4, a decisão do STF de acabar com a prerrogativa de foro para congressistas ampliou as opções de “plano B” no PT caso o ex-presidente Lula seja impedido de disputar a eleição. Alvo da Lava Jato, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, entrou na lista de cotados. Jaques Wagner, também investigado, planeja disputar o Senado e diz que não aceitará outra missão. Ouça no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Gilberto Amêndola, Roberto Godoy e Ricardo Galhardo. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

