‘Conexão Estadão’: O que esperar das próximas pesquisas eleitorais?

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 12, o crescimento de Jair Bolsonaro (PSL) na pesquisa Ibope/Estadão/Globo pode ser considerado um reflexo da comoção pela facada que o presidenciável tomou ou é uma tendência de alta nas intenções de voto no deputado?

Ainda no programa, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB, foi alvo de buscas da Operação Vostok, da Polícia Federal, que investiga um esquema de pagamento de propina a representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy e Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).