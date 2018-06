‘Conexão Estadão’: O que está por trás da intervenção no Rio?

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 16, falou sobre o discurso do presidente Michel Temer que assinou o decreto para a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, o general Walter Braga Netto afirmou que a situação da violência no Estado “não está tão ruim”. Ao ser questionado sobre o assunto nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, respondeu haver “muita mídia”. Braga Netto pouco falou na entrevista concedida no Palácio do Planalto.

